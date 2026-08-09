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Üniversite hayali kuranlar bu yıl YKS'de ter döktü. Sonuçlar açıklandı ve ardından tercih dönemi başladı. Artık tercih için son günler... Şu sora sıkça gelen soru "YKS tercih son gün ne zaman, uzatılacak mı", "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

YKS tercih son gün ne zaman, uzatılacak mı?

2026 YKS tercihleri 10 Ağustos'ta bitiyor. 9 Ağustos itibarıyla ÖSYM'den tercih sürecinin uzatıldığına dair bir duyuru gelmedi.

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM net tarihi adaylara geçmiş değil. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.