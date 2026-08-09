Kuvvetli yağış geliyor: 5 il için sel ve heyelan uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Toroslar mevkisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, lokal dolu, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar esmesi beklenirken, olası olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.

Güneyde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'nun tamamında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.