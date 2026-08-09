DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 9 TEMMUZ : Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem, az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.42'de kaydedilen depremin merkez üssü Nurdağı ilçesi olurken, sarsıntının 7,44 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem, Gaziantep'in yanı sıra Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 03.42'de meydana gelen ve Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.