LGS 1. nakil sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? Lise nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

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Liselere nakilin ilk ayağı tamamlanmak üzere... Öğrenciler belirlediği liseye yerleşebilmek için tercihte bulundu. Şimdi sonuç heyecanı hem aileleri hem de öğrenciler sardı. Peki, Lise nakil sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı LGS takvimine göre lise 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. MEB saate ilişkin bir duyuru yapmazken gözler saat 10.00'a çevrilmiş durumda...

2. nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.