EKPSS tercih duyurusu geldi mi, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

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Engelli memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'de... 19 Nisan'da açıklanan EKPSS sınav sonuçları sonrası aramalar arttı. Ağustos ayı ile birlikte sorgulamalar sıklaşırken cevap aranan soru "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Hükümetten ve ÖSYM'den 9 Ağsutos 2026 Pazar günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi. Beklentiler ağustos ayının ortalarından duyurunun geleceği yönünde...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.