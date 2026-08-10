Yeni Parti "Çerçeve yasayı" imzaladı mı, onay verdi mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tarihi günlerden biri... Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'de görüşülüyor. Milyonlar Yeni Parti'nin Çerçeve Yasa'ya imza atıp atmadığını araştırıyor.

Yeni Parti "Çerçeve yasayı" imzaladı mı?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'de konuşma yapıyor. Özel, Yeni Parti'nin Çerçeve Yasa'ya imza atacacağını belirtti.

Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu:

Bu milletin hiçbir ferdinin umudunu siyasi hesaplara ezdirmeyeceğiz. Barışı samimiyetsizliğe, çıkarcılığa teslim etmeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, bugün silah faslının kapanması için bir kapı aranılıyor. Biz o kapıyı kapatan taraf olmayacağız. Ama asıl büyük mücadele şimdi başlayacak: Demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi, eşit yurttaşlık mücadelesi, kalkınma ve refah mücadelesi. Biz komisyon raporuna imza koyduk. Koyduğumuz imzayı namusumuz biliyoruz. Raporun silah bırakma ve hukuki geçişi düzenleyen 6'ncı bölümüne de, demokratikleşme sorumluluğunu ortaya koyan 7'nci bölümüne de imza attık. Biz imzamızın gereğini yapacağız. Ama Cumhur İttifakının da 7'nci bölümün altında imzası vardı. Şimdi o bölümü unutturma, erteleme gayretlerini dikkatle takip ediyoruz. Biz imzamızı namus biliyoruz, sizin de kendi imzanıza sahip çıkıp çıkmadığınızı milletle birlikte takip edeceğiz. Bugünden sonra demokratikleşmeyi meclise getireceğiz. Kayyım uygulamalarının sona ermesinin takipçisi olacağız. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasının mücadelesini vereceğiz.

Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye teklifi destekleyeceğiz. Bir daha şehit gelmesin diye barışın önünü açacağız.