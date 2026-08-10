LGS 2. nakil başvuruları başladı mı? Boş kontenjanlar listesi ve taban puanları...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

LGS 2. nakil tarihleri merak ediliyor. Tercih sonuçlarından memnun kalmayan adaylar 2. nakil işlemlerini başlatacak. Bugün yine sıkça gelen soru "LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

LGS 2. nakil başvuruları başladı mı?

MEM üzerinden henüz LGS 2. nakil başvuruları başlamadı. Tercihler 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek, sonuçlar 14 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. MEB saate ilişkin bir duyuru yapmadı.

Boş kontenjanlar ve taban puanları da e-Okul üzeirnden ilan edilecek. Birkaç saat içinde duyuru yapılması bekleniyor.

e-Okul giriş sayfası için tıklayınız