Avrupa’ya gidecekler dikkat: Pasaport kuyruğu 2 saate çıktı

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Avrupa havalimanlarında yaz tatili yoğunluğu, EES sistemiyle birleşince pasaport kontrolünde bekleme süreleri belirgin biçimde uzadı. Frankfurt ve Amsterdam’da bazı yoğun saatlerde kuyruklar 120 dakikaya ulaşırken Münih’te de geçen yıla göre dikkat çekici artış yaşandı.

Frankfurt ve Amsterdam’da 2 saatlik kuyruk

Seyahat analiz şirketi Qsensor’un verilerine göre Frankfurt Havalimanı’nda temmuz ayında en yoğun saatlerde pasaport kontrolü için azami bekleme süresi 120 dakikaya çıktı.

Geçen yıl aynı dönemde Frankfurt’taki en uzun bekleme yaklaşık 60 dakika seviyesindeydi. Böylece zirve saatlerindeki kuyruk süresi bir yılda ikiye katlandı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Geçen yıl 80 dakika olan en uzun bekleme süresi bu yaz 120 dakikaya kadar yükseldi.

Münih Havalimanı’nda ise azami süre 31 dakikadan yaklaşık 60 dakikaya çıktı. Veriler özellikle manuel pasaport kontrolüne yönlendirilen AB dışı yolcuların yeni sistemden daha fazla etkilendiğine işaret ediyor.

Türk yolcular da EES sistemi kapsamında

Sorunun merkezinde Avrupa Birliği’nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi bulunuyor. EES sistemi, 10 Nisan 2026’dan itibaren Schengen ülkelerinin dış sınırlarında tam kapasiteyle kullanılmaya başlandı.

Sistem, kısa süreli seyahat eden AB dışı ülke vatandaşlarının pasaportlarına fiziksel mühür vurulması yerine giriş ve çıkış bilgilerinin dijital ortamda kaydedilmesini sağlıyor.

Schengen Bölgesi’ne kısa süreli seyahat eden Türk vatandaşları da istisna kapsamında bulunmadıkları sürece EES sistemi üzerinden kontrolden geçiyor. İlk kayıt sırasında pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz görüntüsü ve parmak izi gibi biyometrik veriler alınıyor.

İlk kaydın ardından sonraki geçişlerde işlem daha hızlı yapılabilse de özellikle çok sayıda yolcunun aynı anda ilk kez kayıt yaptırması yoğun havalimanlarında darboğaz yaratabiliyor.

Avrupa Komisyonu’na göre tek bir EES kaydının ortalama işlem süresi yaklaşık 70 saniye. Ancak uçaklardan yüzlerce yolcunun aynı anda sınır kontrolüne ulaşması halinde bu süre kuyrukların hızla büyümesine neden olabiliyor.

Bazı havalimanları parmak izi kontrolünü azaltıyor

Yoğunluğun artması üzerine bazı Avrupa havalimanları EES sistemi kapsamındaki kontrollerin belirli bölümlerini yoğun saatlerde geçici olarak devre dışı bırakmaya başladı.

Uygulamalar arasında bazı yolculardan parmak izi alınmasının geçici olarak ertelenmesi de bulunuyor. Amaç, özellikle yaz sezonundaki yoğun saatlerde pasaport kuyruklarının kontrol edilemez seviyelere ulaşmasını önlemek.

Avrupa Komisyonu, EES sistemi devreye girdikten sonra yaklaşık 160 milyon giriş ve çıkış kaydının oluşturulduğunu ve sistemin sınır güvenliği açısından önemli faydalar sağladığını belirtiyor.

Seyahat sektörü temsilcileri ise teknik sorunlar, yetersiz personel ve biyometrik kayıt işlemlerinin büyük havalimanlarında ani yoğunluk yaratabildiğini savunuyor.

Eylül sonrası kuyruk riski büyüyebilir

Havalimanlarına yoğun saatlerde verilen esneklik mevcut takvime göre eylül ayında sona erecek.

Ancak sekiz Avrupa Birliği ülkesi ile İsviçre’nin, yoğunluk yaşanan sınır noktalarında bu esnekliğin devam ettirilmesi için Avrupa Komisyonu’na başvurduğu belirtiliyor.

Komisyon da bazı ülkelerdeki sorunlar nedeniyle mevcut uygulamanın uzatılması seçeneğini değerlendiriyor.

Avrupa’ya seyahat edecek Türk yolcular açısından özellikle Frankfurt, Amsterdam ve Münih gibi büyük aktarma merkezlerinde pasaport kontrolü için daha geniş zaman bırakmak önem kazanıyor. Yaz sezonundaki son veriler, uçaktan indikten sonra sınır kontrolünün artık bazı yoğun saatlerde yolculuğun en uzun bölümlerinden birine dönüşebileceğini gösteriyor.