Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankası brüt rezevleri 134. milyar dolara çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. İsrail hukuk önünde hesap verecek. Netanyahu adını tarihe şimdiden 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır. Esir takaslarını, insani arayı akan kanın durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Netanyahu yönetiminden gelen açıklamalar, insani aranın kalıcı ateşkese tahvil edilmesi yönündeki umutlarımızı azaltmaktadır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

"İyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha çok kan dökmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Müslümanlara yönelik nefret suçlarının cezasız kalmasından başka senaryolar devreye giriyor. Bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmaktadır. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz.

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Toplam 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün (Gazze'ye) yola çıkıyor. Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesini de büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bundan sonra girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir. (Gazze'de çatışmalara verilen insani ara) Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz.

Türkiye, devleti ve milleti ile Filistinli kardeşlerinin yanındadır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan seyahatimizin ülkelerimiz arasında yeni sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum. Yunanistan'la ihtilaflarımız dün vardı yarın da olacak. Bu gerçek, aynı denizi paylaşan iki ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmez.

Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis'e sunduğumuz yeni kanun teklifinde pek çok düzenleme yer alıyor.

Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödememizi yapacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liranı yatıracağız.

Ücretsiz doğalgaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfa ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğalgaz tüketiminin faturalardan düşüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.

Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı usandı. Vatandaş bunların bırakın oy vermeyi adlarını duymak bile istemiyor. Şimdi de devletin bakanlıklarını ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda 'Haberimiz yoktu.' diyerek yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar.

Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul...

Ayrıntılar gelecek...