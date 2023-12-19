Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban’a Togg hediye etti

İki liderin basına kapalı görüşmesinin ardından Erdoğan daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Erdoğan, görüşme öncesi Orban’a Togg hediye etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde yer alan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlar arasındaki görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat paylaşımında, “Macaristan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla Macar Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun ve Enerji Bakanı Csaba Lantos’un hazır bulunduğu toplantıyı gerçekleştirdik.

Görüşmede, Macar tarafınca karayolu geçiş kotalarında artış talebimizin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. 12 Şubat 2024 tarihinde birinci dönem Ekonomi ve Ticaret ve Ortaklık Komitesi için Türkiye’de iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme konusunda mutabık kaldık. 5 adet karşılıklı işbirliğine yönelik protokol imzaladık" ifadelerine yer verdi.