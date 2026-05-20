Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 300 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Davada, Özgür Özel'in 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Açıklama Erdoğan'ın avukatından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dava sürecine ilişkin bilgi verdi.
Aydın, "5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.