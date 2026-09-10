Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, tazminatın Özel'in Erdoğan'a yönelik iddiaları ve hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle verildiğini aktardı.

Üç konuşma için ayrı tazminat tutarları belirlendi

Aydın, mahkemenin Özel'in Ağustos 2025'te yaptığı üç konuşmayı değerlendirdiğini belirterek kararın ayrıntılarını şöyle paylaştı:

"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."