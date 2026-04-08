Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’daki ateşkes süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, taraflar barışın kalıcı hale gelmesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanımıza ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.