Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova'nın, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kalındı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söylediği aktarıldı. İki liderin Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) geçen yaz Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etmişti. Moskova, uluslararası toplumun Rusya'nın da bu anlaşmanın bir parçası olarak tahıl ve gübre ihracatını serbestçe yapabilmesini sağlayamadığından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çıkmıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçen hafta, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geri dönmekle ilgilenebileceğine dair "göstergeler" olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.