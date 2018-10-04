Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'i tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu
Kaynak: AA