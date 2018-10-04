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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Salih'i tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salih'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i tebrik etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih olduIrak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih oldu

 

Kaynak: AA

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