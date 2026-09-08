Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Kabulde, hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımını tüm kadrosuyla tebrik eden Erdoğan, farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcuları kutladı.

Sporcularla gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı üç yıl sonra bu kez kendi evimizde, taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya yeniden dinlettik." diye konuştu.

A Millilerin ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığından taviz vermeyerek, tam bir takım ruhuyla şampiyonluğa ulaştığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımız da muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan sağlık ekibimize, teknik heyetimizden yöneticilerimize bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum."

"Sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk"

Erdoğan, hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren sporun her branşına güçlü destek verdiklerini vurgulayarak, "Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk." dedi.

Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımların artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlandığını ve kendilerini geliştirdiğini belirten Erdoğan, "Voleybol başta olmak üzere spora yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah, çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2026 yılının hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde voleybolda başarıdan başarıya koşulan bir sene olduğunu belirterek, Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiğini dile getirdi.

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli takımın namağlup şampiyon olduğunu anımsatan Erdoğan, "Galatasaray ve VakıfBank kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi ve CEV kupalarını ülkemize getirdi. Diğer taraftan 18 yaş altı kız milli takımımız Letonya'daki U18 Avrupa Şampiyonasını, 17 yaş altı kız milli takımımız Şili'deki Dünya Şampiyonasını gümüş madalya ile tamamladı." dedi.

"Yeni döneme de büyük bir azimle başlayalım"

Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi Erkek Takımının ise 2024'teki birinciliğin ardından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluk gururu yaşadığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ayaklarınıza taş değdirmesin. 2003 yılında Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak Türk voleyboluna ilk uluslararası başarısını kazandıran sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, her birinize üstün başarılar temenni ediyorum. Şimdi yeni döneme de büyük bir azimle inşallah başlayalım."

Erdoğan'ın, kabulde yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'e "Sakatlık filan kalmadı değil mi?" sorusu üzerine Erdem, "Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok daha iyiyim. Teşekkür ederim." karşılığını verdi.

"Bizim için ayrı bir mutluluk"

Erdem'in "Burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli." ifadelerini kullanması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben de şahsım, milletim adına sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek, bizim için ayrı bir mutluluk. İnanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek U, gerekse A Takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün sonunda "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve ilgililer yer aldı.