Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etti

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihine ilişkin net bir mesaj verdi. ''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime büyük mücadeleyle, azimle, gayretle hazırlandık, girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık" dedi.

"Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız"

Adnan Menderes’in 14 Mayıs 1950'de kazandığı seçimlere atıfta bulunan Erdoğan, “Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere 'Yeter' diyecektir. Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız” diye konuştu.

2023 seçimlerine Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlandıklarını kaydeden Erdoğan, “Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu sefer Türkiye sahip olduğu güçlü hizmet ve altyapısı sayesinde küresel atılımları dayanak haline dönüştürebiliyor. Cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke oldu. Sıkıntılarımız elbette var. Bunların hiçbiri bizi asıl atılımlarımızdan uzaklaştıramaz. En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. Hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık” dedi.