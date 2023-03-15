Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sel ile ilgili bakanları koordine ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor. Yaşadığımız felaketi hafızalarımızda ne kadar sıkı muhafaza edersek çıkaracağımız dersler o kadar güçlü olur.

- Depremden hemen sonra deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız çalışmaları koordine etmeye başladı. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personeli bölgeye yönlendirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin imdadına koştu. Ülkemizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

- Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya bir arama kurtarma personeli göndersek bile hepsine yetişebilmemiz mümkün değildi. Öyle yerler vardı ki yüzlerce arama kurtarma personelinin birlikte çalışması gerekiyordu. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin acılarını yürekten paylaşıyoruz.

- Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapma gayretindeyiz. 11 ilde evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen 14 milyon insanımızın gıda ve barınma ihtiyacını karşılamak için hızlı ve etkin bir koordinasyon kurduk.

- Milletimiz asrın felaketi konusunda asrın dayanışmasını gösterdi. Deprem bölgesini yaşanabilir hale getirdik. 3 milyon insanımız bölge dışına gitti. Bunların bir kısmı okul ve işyerlerinin açılmasıyla geri dönmeye başladı. Pek çok vatandaşımız yakınlarının ve dostlarının evinde misafir ediliyor.

- Deprem bölgesinde kalan 2 milyon 400 bin insanımıza kurduğumuz çadır ve konteynerlarda barınma imkanı sağladık. Aile başına 10 bin lira destek ödemesinden istifade eden depzemsede sayımız 1,4 milyona yaklaştı. Vefat edenlerin yakınlarına da 100'er bin lira destek ödemesi yapıyoruz.

“Her türlü kaynağı harekete geçirmekte kararlıyız”

- Üretimi ve istihdamı desteklemek için esnaf, çiftçi ve sanayicilerimiz için ayrı ayrı projeler hazırlayıp devreye sokuyoruz. Depremzede vatandaşlarımız şehrine dönmekte, hayatını yeniden düzene koymaktadır. Üretim ve istihdamı artırmak için her türlü desteği vermekte her türlü kaynağı harekete geçirmekte kararlıyız.

- Sağlıkçılarımızın zarar gören hastanelerdeki hizmetlerini çevre illere taşıyarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini kesintisiz veriyoruz.

Güvence altına aldık

- Deprem bölgesinde yaşarken başka illere taşınan ve nüfus kayıtlarını aldıran vatandaşlarımızla ilgili kararname yayımladık. Depremle ilgili kendilerine sağlanacak haklarda herhangi bir kayba uğramayacağını güvence altına aldık. Adres güncelleme işlemleri 17 Mart Cuma gününe kadar tamamlanmalıdır. Deprem bölgesinde çadır veya konteynerda yaşayanlar da adres kayıtlarını bulundukları yere taşımaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanabilmeleri için adres güncellemelerini yapmaya davet ediyorum.

Bir yılda 319 bin konut

Şu ana kadarki tespitlere göre önümüzdeki bir yılda 319 bin konut toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."