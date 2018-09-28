Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'le bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılandı.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bellevue Sarayı'nda Steinmeier ile olan baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Bir saat 20 dakika süren görüşme basına kapalı olarak yapıldı.
Steinmeier'ın Erdoğan'ı kapıda uğurlayarak aracının hareket etmesine kadar beklediği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılanmış Erdoğan burada ''özel defterİ'' imzalamıştı.
Kaynak: AA