Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni''nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Milli Savunma Üniversitemizin bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Sizleri donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.

- Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemize müfredatı ile ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere kazandırıyor. 15 Temmuz ihaneti sonrasında yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hepsinde benzer gurur tablolarına şahit oluyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Milli Savunma Üniversitemizin faaliyet geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha fazla derinleştirilmesinde fayda görüyoruz.

- Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş bir milletiz. TSK'mız 2 bin 232 yılı aşan şanlı tarihi ile maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir.

- Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Teröristleri himaye edenlere de tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin canilere kucak açmasının makul gerekçesi olamaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Terörle insanlık yan yana duramaz. Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Bize Madrid'de verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.