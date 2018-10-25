Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle ve beraberindeki heyet ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Görüşmede Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
Kaynak: AA