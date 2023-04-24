Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un kredi detaylarını açıkladı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Manisa'da kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

4 ilçeye daha doğal gaz gelecek

Manisa'da Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğal gaz sağlamayı hedefliyoruz.

Kandil'den muhalefete giden destekler

Allah göstermesin, bunların eline ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri Kandil'den alıyor. Gelir gelmez Selo'yu, evlat katili Apo'yu çıkaracaklarını söylüyorlar. Bunlar yatıyor kalkıyor bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyor. Ey zillet ittifakı, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız.

"TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız"

TCG Anadolu, İzmir'e demirleyecek. Gezsinler, görsünler. 14 Mayıs'tan sonra daha büyüğünü yapacağız. Bunun görüşmelerini zaten yapmıştık.

7'li masa kurmuşlar, maşallah evlere şenlik. Önce altı kişiydi, sonra masanın altındaki HDP'yi dahil 7 edip oldular. Türkiye daha önce koalisyonlarla siyasi krizler yaşadı. Ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti.

TOGG'da kredi müjdesi

Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."