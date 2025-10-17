Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, yatırım ortamı ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirde ve ihracatta önemli bir noktaya ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık" dedi.

Erdoğan, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde forumda çok kıymetli değerlendirmeler yapıldığını belirterek, ticari ilişkilerin geleceği açısından güçlü bir sinerji oluştuğunu ifade etti.

"Buradan yeni dostlukların kurulmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, Türkiye-Afrika iş birliğinin derinleşmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

• Küresel ticarette belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık.

• Ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Buradan yeni dostlukların kurulmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor bunların kalıcı olmasını diliyorum.

"Milli gelir 1.5 trilyon dolar sınırında"

• Milli gelir 1.5 trilyon dolar sınırına getirildi. Dünyanın en büyük 17'nci ülkesiyiz. Bu sene satın alma paritesinde inşallah 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2024 yılında kişi başı gelir 14 bin 751 dolara ulaştı.

• Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz buraya dikkat edin, 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor.

"Milli gelire göre en fazla yardım yapan ülkelerden biriyiz"

• Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz.

• İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı, 20 binden fazla çocuk öldü. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimse bilmiyor. 2 yıl boyunca soykırım yaşandı, sözde medeni dünya buna engel olamadı, doğru düzgün tepki gösteremedi. Soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti.