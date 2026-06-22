Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin muhalefet sorununu çözemedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, hükümetlerinin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, Ankara'ya bugüne kadar 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana sorunları görmezden gelmeden çözüm üretmeye çalıştığını ifade ederek, su sıkıntısına karşı yeni barajlar inşa ettiklerini, trafik sorununu yeni yollar ve metro projeleriyle aşmaya çalıştıklarını, çarpık kentleşmeyle mücadelede ise TOKİ projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, bazı çevrelerin trafik sorununa ilişkin "Ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar" şeklindeki yaklaşımlarını eleştirerek, siyasetin vizyon ve projelerle yapılması gerektiğini vurguladı.

"Millete sunacakları projeleri yok"

Muhalefetin çözüm üretmek yerine bahanelere sığındığını savunan Erdoğan, "Millete sunacakları planları, projeleri yok. Nelerle uğraştıklarını görüyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok sorununu çözdüklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin pek çok sorununu çözdük ama ülkemizin kronikleşmiş muhalefet sorununu çözemedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İl ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza bu davaya gönül veren, emeğini gayretini, duasını bizden esirgemeyen her bir kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Ankara teşkilatı içinde AK Parti'nin dünyaya söz söylemesinde katkısı olup da vefat edenlere rahmet diliyorum.

Değerli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, bu sene partimizin 25. yılını idrak ediyoruz. Ağustos ortasında mücadelemize yakışır bir program ile, büyük bir coşku ile kutlayacağız...

"Sessiz devrimlerle Türkiye'ye çağ atlattık"

Gençler, Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu olacağını söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Tahayyül dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Sessiz devrimlerimiz ile Türkiye'ye çağ atlattık...

"Ankara sıradan bir başkent değildir"

Sizlerle bu yolları yürüdük. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara bizim bu kutlu mücadelemize güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden olmuştur. Ankara'nın yoldaşlığını çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir, şahsiyet sahibi bir şehirdir...

15 Temmuz'da Ankara'nın gösterdiği direniş

Ankara bu topraklar üzerinde planları olanların oyunlarını boşa çıkaran gözbebeğidir. Vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz'da da milletimizin istikbaline sahip çıktı.

Kızılay'da, Külliye'de, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve nice yerlerde o gece yaşananları unutmadık...

Ankara uluslararası zirvelere ev sahipliği yapacak

Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken bir Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz. Ankara bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. NATO toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Trump'ın da olduğu liderleri başkentimizde misafir edeceğiz...

"Ankara'ya 4,28 trilyon liralık yatırım yaptık"

AK Parti olarak hizmet anlayışımız eser siyaseti üzerine inşa edildi. Sorunları halının altına süpürmedik. Su sıkıntısı mı var, yeni barajlar inşa ettik. Trafik mi sıkıştı yeni yol ve metro inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var TOKİ ile yeni yapılar inşa ettik. Ankara'ya 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık...

Muhalefete eleştiri: Kavgasız günleri geçmiyor

Bizden trafik sorunlarını çözmemiz gereken vatandaşların karşısına ne kadar yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezler ile çıkmadık. Siyaseti vizyon ile proje ile yapamayanlar bahanedeki mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremedi...

"Kalibremize uygun muhalefet arayışımız sürüyor"

Rakibimiz de olsa ülkenin ikinci büyük partisinin kavga ile anılmasını doğru bulmuyoruz. Karışıklığın olduğu muhalefet değil hizmette eserde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir...

Teşkilata yeni dönem mesajı

Milletin çizdiği rotadan ilerlemekteyiz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu gibi büyümekte. Ankara üye kaydında üst üste 6 kez Türkiye birincisi oldu. AK elçiler projesinden çeşitli sosyal projelerine pek çok başarıyı yürüten Ankara il teşkilatını tebrik ediyorum. Önümüzdeki 2 yıl sürede yılgınlığa kapılmamanızı, daha titiz daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Her insanımızın gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var.