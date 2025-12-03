Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron telefonda görüştü: Barış için diplomasi vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye–Fransa ikili ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı

Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesinin önemine vurgu yaparak, bu doğrultuda adımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların adil ve kalıcı bir barışla son bulması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı, İstanbul sürecinin yeniden canlandırılması adına taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.

Erdoğan'dan diplomasi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kalıcı barışa ulaşmada diplomatik yolların en etkili araç olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin hem ateşkesin sağlanması hem de sonrasında yürütülecek çalışmalara desteğini artırarak sürdüreceğini kaydetti. Bu süreçte küresel barışı tehlikeye atabilecek adımlardan uzak durulmasının barış çabaları açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Gazze ve Suriye’deki son durumun da ele alındığı belirtildi.