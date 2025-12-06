Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.