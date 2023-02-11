Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Üniversiteler tatil edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu Diyarbakır'da konuştu.

Felakete ilişkin son durumu açıklayan Erdoğan, can kaybının 21 bin 43'e, yaralı sayısının ise 80 bin 97'e yükseldiğini açıkladı.

Üniversiteler yaza kadar tatil

Erdoğan, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Depremzedelerin barınması) Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz" dedi.

Öte yandan askerlerin mart ve nisan celpleri de mayıs ayına ertelendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

- 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinden etkilenen illerimizden biri de Diyarbakır'dı. Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Art arda meydana gelen iki depremin kendileri bir yana, artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir.

- Depremin yıkıma yol açtığı şehirlerimiz 13.5 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor. İnsanlarımızın deprem tedirginliği yaşadığı şehirlerle birlikte bu rakam 20 milyona yaklaşıyor. Fay hatlarına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerimizin kimi yerlerinde neredeyse taş üstünde taş kalmadı desek yeridir. Devasa yarıklar, karayollarını ve demiryollarını ince tel gibi büküp bırakan kaymalar depremin şiddetinin de işaretidir.

- Yıkılan binaların yanı sıra sayılarını yüz binlerle ifade edebileceğimiz bina da oturulamaz hale gelmiştir. Şu ana kadar deprem bölgesindeki can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştı. Ayrıca 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

- Hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atacağız. Bir yıl ben süre bekliyorum. Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Diyarbakır'da da diğer 9 vilayetimizde de bunları başaracağız. Sadece Hazine Maliye'den bu işler için 100 milyar lira ayırdık. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık, bırakmayız. Topyekun deprem seferberliği içindeyiz. 160 bin personel, 10 ilimizde çalışıyor.

- Bazı odaklar, siyasi parti olabilir, STK'lar olabilir, ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bile saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Beraberlik içinde olma zamanıdır. Bugüne kadar birçok felaketleri nasıl hallettiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir. TSK'mız, güvenlik birimlerimize ait gemiler, uçaklar, helikopterler, İHA'lar, on binlerce iş makinesi bölgede faaliyet yürütüyor.

- Reklam, şöhret, çıkar veya gündem olma peşinde koşmayan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimi çok iyi biliyoruz. Bu zor günlerimizde arama kurtarma ekiplerini gönderen tüm dost ve kardeş ülkelere de şükranlarımı sunuyorum.

Üniversiteler için yeni karar

- Acımız ne kadar büyük olursa olsun devlet millet sırt sırta vererek sıkıntıların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Üniversitelerimizin tamamının kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.

- Yükümlü askerlerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir.