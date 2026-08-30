Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Türkiye'yi kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremeyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını belirten Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi ile üzerinde bin yıldır özgürce yaşanan toprakların "ezeli ve ebedi vatan" olduğunun bir kez daha tescillendiğini ifade etti.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"En güçlü motivasyon kaynağımız"

Büyük Zafer'in kazanıldığı dönemde gösterilen mücadeleye işaret eden Erdoğan, "Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayisine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar birçok alanda hedeflerine doğru ilerlediğini belirten Erdoğan, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin girişimci politikalarıyla öne çıktığını kaydetti.

"Türkiye'yi kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecek"

Türkiye'nin zulme engel olmaya ve mazlumlara sahip çıkmaya çalışan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir."

Erdoğan, istikrarsızlıktan beslenenlerin kışkırtma ve provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceklerini belirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Erdoğan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu da yaparak, "104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Erdoğan, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını ileterek, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.