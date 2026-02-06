Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat paylaşımı: Sözümüzü tuttuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle sosyal meday hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden vatandaşların unutulmayacağını vurgulayarak, deprem bölgesinde verilen sözlerin yerine getirildiğini belirtti.

"Şehirlerimizi ayağa kaldıracağımıza söz verdik"

Erdoğan, üç yıl önce yaşanan iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin hatıralarının daima yaşatılacağını belirterek, “Emanetlerine sahip çıkacağımıza ve yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik” ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz sözleri tuttuk"

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık. Üç yıl gibi kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."