Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile 'vize krizi' açıklaması

09 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Poroşenko ile ortak basın toplantısında ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz, bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak, ona göre o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da büyükelçimiz anında açıkladı. Süreç bundan ibarettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Biz ikili ilişkilerimize hep stratejik bir vizyonla yanaştık. Ukrayna'yı 2003 yılında öncelikli ortak ülkelerden ilan ettik. 2011'de de stratejik konseyi kurarak ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkardık. 2012'de yürürlüğe giren vize muafiyeti anlaşmasının ardından kimlikle seyahat uygulamasını başlattık. Bugün yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Karadeniz havzasının güvenliği dahil olmak üzere bölgesel konuları mütalaa ettik. Bu konularda eş güdüm halinde hareket etme kararı aldık. Poroşenko'ya Kırım dahil toprak bütünlüğünü destekleyeceğimizi bir kez daha ifade ettim. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık tanımayacağız. Ukrayna'nın Kırım Tatarlarına destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kırım'daki yasa dışı durumun aşılması için hukuk içinde atılacak adımlarının önemine inanıyoruz.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da sona ermesi dileğimizdir. Sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Zorlu bir dönemde ortaya konan reform çabalarını önemsiyoruz. Bu çabaları desteklemeye devam edeceğiz. 2015 yılında Poroşenko ile ikili ticaretimizi 2023 yılı itibariyle yüksek bir seviyeye çıkarma kararı aldık. Bugün de 10 milyar dolar seviyesine çıkarma kararlılığını gösterdik. Arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için çok çalışacağız. Bu konuda öncelikli olarak serbest ticaret anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmalıyız. Bugün ayrıca çifte anlaşmaların imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyorum.

Bugün burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ukrayna'da Türk diline ve kültürüne yönelik Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açıyoruz. Ukraynalı dostlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Türk milleti 250 insanını şehit verme pahasına darbe girişimini atlattı. Darbe girişiminin faili olan FETÖ dünyada faaliyet gösteriyor. Eğitim kurumları bu yapının en önemli militan devşirme yapılarından biridir. Bu örgütle mücadele konusunda atılacak adımları da Poroşenko ile konuştuk. Türkiye, Ukrayna ile ilişkileri daha ilerilere taşıma konusunda kararlıdır. Önümüzdeki dönemde iki halkın birbirine daha da yakınlaştığını göreceğiz.

Kırım konusundaki hassasiyetleri ifade ettim. Şu anda cezaevinde olan Kırım tatarı dostlarımızla ilgili olarak her türlü girişimin gayretindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin neticesini alırız. Bunların takipçisiyiz. Kırım'la ilgili geçmişten bugüne tavrımız, yaklaşımımız bellidir. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik, görmeyeceğiz."

Kaynak: AA