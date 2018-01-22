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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan harekatta geri adım atılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı paylaşımlarla geri adım atılmayacağını belirtti.

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.Geri adım atmak yok. Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir” ifadelerini kullandı.

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