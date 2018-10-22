Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

22 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EKOTÜRK televizyonunda katıldığı yayında soruları yanıtladı.

EKOTÜRK'ün yayın hayatına başlamasının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Görsel yayınlarda gerçekten ekonomi büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar da bu konularla ilgili yalan yanlış birçok haberler malum yapılıyor. EKOTÜRK'ün bu boşluğu dolduracağına inanıyorum, bu vesileyle de başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin katıldığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002 seçimleri hatırlatılarak aradan geçen 16 yıl sonra o günkü hedeflerinden ne kadarının gerçekleştiğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 3 Kasım'ı bizim için çok anlamlı bir çıkıştı ve bize başarı grafiğinde yer bulmayanlar, başarılı olamayacağımızı söyleyenler çok büyük bir hezimete uğradılar." ifadesini kullandı.

Seçimde iki siyasi partinin parlamentoya girdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"O zaman yüzde 63 gibi parlamentonun içerisinde bir orana sahip olduk, bu tabii çok büyük bir güçtü aslında. İki siyasi partiden parlamentonun oluşması da ayrı bir güç katıyordu. Fakat hedeflerimiz büyüktü çünkü Türkiye'yi biz gerçekten çok farklı bir konuma taşımanın hesabı içerisindeydik. Altyapıyla, üstyapıyla değişen bir Türkiye, ekonomide dünyada ilk 10 içerisine girmemizin gereğine inanmıştık ve bu inançla beraber yol yürüyorduk. Tabii ileri teknolojiyi yakalayan bir Türkiye olmayı hedefliyorduk."

"Girişimciye güven veren iktidar"

Her şeyden önce girişimciye güven veren bir iktidar olmanın hesabı içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Yola çıkarken de dört ilkeden bahsetmiştik eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunun üzerine Türkiye'yi inşa ederek yürüyeceğiz demiştik. Tabii buna enerjiyi, ulaşımı, tarımı ilave ettik ve haysiyetli bir dış politika diyerek yola çıktık ve bu yolculuğumuz o günden bugüne şöyle bir başarı getirdi, nedir? AK Parti bir defa hiç geriye gidiş, dönüş, düşüş böyle bir şeyi yaşamadı." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde birinci ve açık ara önde olan bir parti olarak çıktıklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde AK Parti gücünü artırarak hep devam ettirdi, korudu ve şu anda da yine aynı gücünü koruyor. İnşallah önümüzde malum bir Mart 2019 seçimleri var. Bu bir yerel seçim ama yerel seçim olmasına rağmen orada da yine çok ciddi bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum çünkü partimizin tüm kadroları buna hazır, iller buna hazır, ilçeler, beldeler buna hazır. Bu azimle, bu gayretle inşallah ülkemizi hem muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız, ekonomideki gücümüzü daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz ve ileri teknolojiyi de bu noktada yakalamış bir Türkiye olarak gençlerimizi buraya sürükleyeceğiz."

"Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız"

Yerel seçimlerde de MHP ile olası birlikteliğe yönelik bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak benim görevlendirdiğim arkadaşlar var, Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği arkadaşlar var, şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada bizim de Sayın Bahçeli ile bir araya gelmek suretiyle atacağımız adımlar var ama henüz somut olarak 'şu şöyle olacak, bu böyle olacak' diye bir şey yok. Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız, onu devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA