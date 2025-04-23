Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da art arda meydana gelen depremlerin bilgisini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir kabul sırasında aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte gelen öğrencileri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında yaşanan depremlerle ilgili ilk bilgileri çevresindekilerden edindi.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.