Son dakika haberi: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu!

Marmara Bölgesi'nde hissedilen büyük bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çevre illerden de hissedilen sarsıntının 6.2 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve merkez üssünün Silivri - İstanbul olduğunu açıkladı.

Saat 12.51'de yani büyük sarsıntının 2 dakika sonrasında Büyükçekmece'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İki büyük depremin ardından en büyüğü 4.9 olmak üzere 15 tane artçı meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Depremin ardından İstanbul Valiliği de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Valiliğin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir.

An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz.”

Naci Görür'den deprem sonrası ilk açıklama

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Silivri merkezli depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. depremin ardından bir açıklama yaptı. Depremin gerçekleştiği yerin Kumburgaz Fay Zonu'nda olduğunu ifade eden Görür, sarsıntının merkezinin anlamlı olduğunu ve dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Görür, "Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Kumburgaz Fayı yükleniyor" dedi.

AFAD uyarı mesajı yayımladı

AFAD, İstanbul ve çevre illerden hissedilen depremin ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden deprem sonrası yapılması gerekenlere yönelik önemli uyarılar paylaştı.

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk kez açıklama yaptı bulundu. Gelişmeleri takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimize geçmiş olsun" dedi.