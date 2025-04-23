Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul Silivri depremine ilişkin ilk açıklama

İstanbul’un Silivri ilçesi önce 3,9, ardından 6,2 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı. Deprem Bursa, Balıkesir, İzmit, Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Silivri merkezli ilk depremin ardından bir açıklama yaptı.

Depremin Kumburgaz Fay Zonu'nda meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından yaptığı değerlendirmede, "Yeri anlamlı. Dikkatli olmak lazım" ifadesini kullandı.