İstanbul'da yeni depremler olacak mı? Prof. Dr. Ahmet Ercan Silivri depremi üzerinden yorumladı: 1 hafta içinde...

İstanbul’da art arda meydana gelen depremler, kamuoyunda endişe yaratırken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yaşanan sarsıntılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Ercan, 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya kolu üzerinde, Silivri–Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldiğini belirtti.

Ercan, “Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul’da yıkım eşiği 4.4’ten sonra başlar. Bu noktada yaşanan deprem, büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir ama onun yerini tutmaz. Beklediğimiz büyük deprem 7-7.2 büyüklüğündedir” ifadelerini kullandı.

Depremin oldukça sığ olduğunu ve bu nedenle geniş bir bölgede hissedildiğini söyleyen Ercan, “İzmir’e kadar duyuldu. Çünkü doğu-batı doğrultusunda sağ atımlı bir kırık harekete geçti. Bu hareketin, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki Trakya kolunda gerçekleştiğini düşünüyoruz” dedi.

“1-2 defa daha sarsılacağız”

Bugün ve önümüzdeki günlerde yeni sarsıntıların yaşanabileceğini söyleyen Ercan, “Bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Bu depremin artçıları yaklaşık 5.2 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Bu sarsıntılar korkutucu olabilir ama yıkıcı etki beklemiyoruz” diye konuştu.

Ercan, sarsıntının yaklaşık 6-6,5 kilometrelik bir kırılma ile gerçekleştiğini tahmin ettiğini belirtti. Ayrıca İstanbul açıklarında iki ayrı fay kolunun bulunduğunu hatırlatarak, bu depremin beklenen İstanbul depremini ne geciktireceğini ne de büyüklüğünü küçülteceğini ifade etti.

“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”

Yaşanan depremin enerjisine ilişkin çarpıcı bir benzetme yapan Ercan, “Bu büyüklükteki depremde Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması yaşandı. Ancak bu, ana depremi geciktirmez. Sadece bölgesel bir stresin boşalmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır bu tür yerel depremlerin ana kırılma öncesi yaşanabileceğini söylediğini belirten Prof. Dr. Ercan, bu tür öncü sarsıntıların, büyük İstanbul depreminin işaret fişekleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.