Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası flaş açıklama

İstanbul saat 12.49'da Silivri merkezli 6,2 büyük bir depremle sarsıldı. Akabinde en büyüğü 5,9 olmak üzere pek çok artçı sarsıntı yaşandı.

Türkiye'de yaşanan her depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Marmara Denizi'nde Kumburgaz Fayı üzerinde değişik büyüklüklerde çok deprem olduğunu hatırlattı.

Naci Görür 6,2 büyüklüğündeki depremin Marmara'da beklediğimiz büyük deprem olmadığını vurgularken şunları aktardı:

* Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 23, 2025

Deprem dirençli kent vurgusu

Prof. Dr. Naci Görür mesajının devamında deprem öncesi alınması gereken tedbirlere dikkat çekti:

Naci Hoca'nın mesajı şöyle:

* Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım.

* Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.