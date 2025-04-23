İstanbul depremine ilişkin Prof. Dr. Okan Tüysüz'den ilk değerlendirme

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un Silivri ilçesinde önce 4.0, sonrasında ise 6.2 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin konuştu.

Prof. Dr. Tüysüz çevre illerden de hissedilen depremlere ilişkin konuştu.

NTV yayınına katılan Okan Tüysüz’ün açıklaması şöyle:

* Dikkatli olmak gerekiyor, 4 arkasından 6 büyüklüğünde deprem. Bu değerler değişebilir. Büyük deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı’nın batı ucu üzerine denk geliyor. Bir süre izlememiz gerekiyor. Daha küçük depremler olursa bağımsız depremler olduğu yönünde konuşacağız. Şu aşamada söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok.