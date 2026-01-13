Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı: YPG'den temizlenmesi önemli kazanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Halep’te YPG/SDG’ye karşı Suriye ordusunun ilerlemesini 'önemli bir kazanım' olduğunu vurguladı.

Konuşmasında 10 Mart mutabakatına da değinen Erdoğan, sürecin hayata geçirilmesi açısından tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

"Kardeşliğin bozulmasına izin vermemeliyiz"

Erdoğan ayrıca birlik çağrısı yaparak, "10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi fırsat. Türkiye'nin güvenliği için tüm önlemleri aldık. Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" mesajı verdi.

Neler yaşanmıştı?

2025 yılının mart ayında SDG ile Şam yönetimi arasında, SDG’ye bağlı unsurların yıl sonuna kadar devlet kurumlarına dahil edilmesini öngören bir mutabakata varılmıştı. Ancak 2025’in sona ermesine rağmen entegrasyon süreci hayata geçirilemedi ve bölgede SDG unsurları ile Şam yönetimi arasında yeniden çatışmalar başladı.

6 Ocak’ta yeniden alevlenen çatışmalar kısa sürede şiddetlenirken, Suriye ordusunun başlattığı operasyonla Halep’te SDG kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri bu unsurlardan temizlendi.

Operasyonun sona erdiğini açıklayan Suriye ordusu, YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son bölge olan Şeyh Maksud’un da kontrol altına alındığını duyurdu. Tahliye uzlaşması kapsamında örgüt mensupları otobüslerle kent dışına çıkarıldı. Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında yaşanan çatışmalarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.