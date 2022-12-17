Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davasıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme, Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanması istenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz."

Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Asıl çarpıklık, yargı sürecinin 6'lı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler."