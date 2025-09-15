Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, zirve marjında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da yer aldı.