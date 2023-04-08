Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan metro açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde, İstanbul'un önemli bir meselesini daha çözmek için burada olduklarını kaydederek, uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının ülkeye, şehre, ilçeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ve ekibini tebrik eden Erdoğan, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canıgönülden kutladığını ifade etti.

İstanbul'u yer altından ve üstünden demir ağlarla örme vizyonlarını adım adım hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u -kimse kusura bakmasın- birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz, güzelliğini birlikte seyrettiğimiz, güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız."

Bu anlayışla nerede bir eksik, sıkıntı, acil ihtiyaç varsa müdahale ettiklerini, gereken neyse yapmaktan çekinmediklerini dile getiren Erdoğan, "Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, bu metro hattını maalesef Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldı. Bakın 3 yılı geçti. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek." ifadelerini kullandı.

"Metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu metro hattı devralındığında fiziki ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu aktararak, "Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz." dedi.

Metro istasyonlarının tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'umuza sadece bir ulaşım altyapısı değil aynı zamanda sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda Çam ve Sakura'yla birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir istasyonumuzda ışıklarıyla ahşap görünümü veren kaplamasıyla yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Estetik özellikleri yanında metro hattımızla bölgenin önemli bir ihtiyacını da gideriyoruz. Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için yani Büyükşehir yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma modlarıyla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir, size bu yakışır da onun için."

Erdoğan, Kayaşehir-Mahmutbey arasının 20 dakikada, Metrokent-Bakırköy arasının 29, Metrokent-İstanbul Havalimanı arasının 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasının da 23 dakikada gidilebileceğini söyledi.

"Laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin de üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına -biliyorsunuz ne yapıyorlar- beton döküyorlar beton. Bakanlığımız ise toplam 55,7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı, şu an açılan projeyle 325,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak."

Erdoğan, "Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler peşinde koşmak yerine tüm enerjimizi ve mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.