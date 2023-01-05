Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: Belki tarihi öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Erdoğan, Türkiye'nin dört bir tarafını fabrikalarla, işletmelerle, turizm tesisleriyle donatarak, üretimi ve hizmet sektörünü büyüteceklerini söylediklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyüttük mü? Büyüttük. Ne diyor beyefendi? 'Hiçbir şeyleri olmadı, yapmadılar, bir hayırları yok'. Şimdi cumartesi günü biz Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da Kumluca Belediyesi senin, Büyükşehir Belediyesi senin, peki sel afeti aldı Kumluca'yı götürdü. Senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak bir gayretin olmadı." diye konuştu.

Seçim tarihi açıklaması

Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur" diye konuştu.

"Kumluca'yı o sel afetinden hamdolsun devlet olarak biz kurtardık"

Erdoğan, bakanları anında Kumluca'ya gönderdiğini belirterek, "Kumluca'yı o sel afetinden hamdolsun devlet olarak biz kurtardık." dedi.

Manavgat'ın da büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını ve cumartesi günü oraya uğrayacaklarını ifade eden Erdoğan, Manavgat'ta çıkan yangında her yerin, bütün evlerin yandığını, o evlerin şu anda modern villalar, köy evleri olarak yapıldığını anlattı.

Evlerin teslim edildiğini belirten Erdoğan, "Ama buna rağmen oradaki bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi yerinde görmek istiyoruz. Onlarla bir hemhal olalım istiyoruz." dedi.

"Terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezeceğiz dedik, ezdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir adım, 'taşerondan sözleşmeliye, emeklilikten asgari ücrete çalışanlarımızın tüm meselelerini çözeceğiz' dedik, çözdük mü? Çözdük." dedi.

"Terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezeceğiz" dediklerini ve ezdiklerini dile getiren Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerine ülkemizi dünya çapında altyapı yatırımlarına kavuşturacağız' dedik, kavuşturduk mu? Kavuşturduk. 'Vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu konutlara kavuşturarak, depreme dayanıksız yapıları yenileyerek, şehirlerimizi ayağa kaldıracağız' dedik, kaldırdık mı? Kaldırdık. Bizden önceki nesillerden beri tartışma konusu olan 'üniversite harçlarını kaldıracağız, başvuran herkese burs, kredi sağlayacağız, yurt sıkıntısını halledeceğiz' dedik, hallettik mi? Hallettik." diye konuştu.