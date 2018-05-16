Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

16 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini hafta başında Kudüs'e taşıması ve bu adımı protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesinde 60'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı telefon diplomasisini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus bugün birer telefon görüşmesi yaptı.

Kaynaklar görüşmelerde, "ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu" belirtti.

Erdoğan'ın Filistin'deki gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüştüğünü belirten kaynaklar, görüşmede "uluslararası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildiğini kaydetti.

Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüştüğü belirtilirken, "iki liderin İİT'nin Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirttiği" açıklandı.

Erdoğan dün ve önceki gün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile de telefonda görüştü.

Görüşmede, üç semavi din için önem taşıyan Kudüs'ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Erdoğan ile görüşen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti.

Papa Franciscus, Kudüs'teki gelişmelere ilişkin masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Reuters