Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ paylaşımı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Askeri Şura kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında, "Yüksek Askeri Şura kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.