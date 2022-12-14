Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşıyla ilgili iddialara da değinerek, emekli Meclis başkanları ve emekli milletvekillerinin maaşlarının Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilişkisinin kesildiği tarihten itibaren 2022 yılı ikinci yarısı ve 2023 yılı ödeneklerinde bir artışa gidilmediğini belirtti.

Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2022 yılı bütçesinde net maaşı 66 bin 445 lira. Bu tarihten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmadı" dedi.