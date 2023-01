Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı

Takip Et

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'da riskli yapı olarak tespit edilen 23 bin 358 konut ve iş yerinin dönüştürüldüğünü belirtti.

Seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime ilişkin Antalya'dan mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere 5 ay kaldığını ve 5 ay boyunca durmadan çalışılması gerektiğini söyledi.

Millet bahçesi projeleri kapsamında Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi'nin daha önce açıldığını anımsatan Erdoğan, Serik Millet Bahçesi'nin de bugün açıldığını, Aksu, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerinin de yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

Erdoğan, Antalya'da 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli istikametlerde yapımı süren yol projelerimizin bir kısmını bu yıl, bir kısmını da önümüzdeki yıl kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bölgenin önemli ihtiyacı olan Antalya-Alanya Otoyolu'nu yatırım programına aldık. Antalya şehir meydanı, havalimanı, EXPO, tramvay hattını hizmete aldık. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyona çıkardık. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı hizmete açtık. Geçtiğimiz yıl 25 milyonu yabancı olmak üzere toplam 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz. Antalya Havalimanı'nın ne hale geleceğini görün. Kaş ve Alanya yat limanlarını kazandırdık. Manavgat ırmak ağızı düzenlemesini ve yat yanaşma yerini tamamladık. Gazipaşa ve Demre yat limanlarının yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor."

"Antalyalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Tarım ve orman yatırımlarına da değinen Erdoğan, "Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 102 taşkın koruma tesisi, 3 gölet, 1 yer altı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santrali inşa ettik. Durmak yok yola devam. Yapacağımız çok iş var." dedi.

Antalya'da toplam 71 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 6 barajın yapımının da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Antalya'da 518 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisimiz ile toplam 121 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Antalyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." diye konuştu.

Erdoğan, sanayi ve teknoloji atılımları kapsamında Antalya'da, 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 18 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduklarına dikkati çekerek, şehirdeki işverenlere toplam 12 milyar lira tutarında prim teşviki verdiklerini, böylece Antalya'da 388 bin olan aktif sigortalı sayısının 1 milyon 51 bini geçtiğini dile getirdi.

Antalya, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Serik'e doğal gaz arzını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, diğer ilçelere de doğal gaz arzı sağlayacak projeleri hazırladıklarını ifade etti.

"Türkiye bunu size yaptırmayacak"

Attıkları her adımda ve başlattıkları her reformda karşılarında ilkel ve sapkın bir zihniyet bulduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak ne dediler? 'Yaptırmayız.' Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek, ne dediler? 'Yaptırmayız.' Şehirlerimize hangi yatırımları götürdüysek ne dediler? 'Yaptırmayız.' Niye diye sorduğumuzda da arsızca, 'Bizim işimiz bu' diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza 'Yapamazsınız' diye her dikildiklerinde, 'Yaparsak biz yaparız' diyerek, azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik." diye konuştu.

Antalya'ya geçen yıl yurt dışından 25 milyon turist geldiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Kafaya bak. Sadece Rusya ve Ukrayna'dan yüz bin kişi, aradıkları huzuru ve refahı burada buldukları için Antalya'ya geldi. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için Antalya'yı tercih ediyor. Peki bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz? Milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor mu? Oluyor. Yüz binlerce üreticimiz, çiftçimiz, mülk sahibimiz, malını değerinden pazarlayabiliyor mu? Pazarlayabiliyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye, tüm sektörler canlanıyor mu? Canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara, 'Türkiye'ye gelmeyin.' demenin manası nedir?