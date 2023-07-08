Kılıçdaroğlu'ndan Nazlıaka'ya: Direnin ve kazanın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yla görüşerek yerel seçimler için mesaj verdi.
Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından gelecek yılki yerel seçimler için kolları sıvamıştı.
CHP lideri, bugün partinin genel merkezinde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Kadın Kolları MYK Üyeleriyle buluştu.
Kılıçdaroğlu, Nazlıaka’ya “Yerel seçimlerde CHP’li belediye sayısını arttıracağız. Yerel yönetimler için güçlü kadın adaylar çıkarın. Direnin ve kazanın” dedi.
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