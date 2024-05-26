Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'tersine göç' mesajı: Bunu sağlamamız lazım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "İş Dünyası Toplantısı"na katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve her bir yöresinin kendine özgü güzellikleri barındırdığını söyledi.

Bir bölgenin kalkınması için stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Tunceli bölgemizde muazzam güzelliklere sahip köklü bir geçmişi ve kültürü olan bir bölgemiz. Bu bölgemiz geçmişte maalesef huzur ve güven ortamı nedeniyle bu potansiyelini yeterince hayata geçiremedi. Bunun da en büyük acısını aslında burada yaşayan insanımız gördü. Gençlerimiz özellikle işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Nüfus göç etmek durumunda kaldı, azaldı. Ama şimdi çok farklı bir ortam var." diye konuştu.

'Tunceli bugün olduğundan çok farklı yere gidebilir'

Huzur ve güven ortamı sayesinde Tunceli'nin farklı bir seviye kazanacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Son yıllarda çok sayıda insanımız farklı vesilelerle Tunceli'ye geliyor ama daha sistematik bazda ve daha altyapısını geliştirerek bu işi yapabilirsek, çok daha büyük faydalar ortaya çıkacak inşallah. Tarım ve gıda da yine önemli bir boyut Tunceli'de. Özellikle organik tarım, iyi tarım için son derece elverişli bir bölgemiz var. Sarımsağından, kırmızı benekli alabalığına, çok kendine özgü zenginlikleri olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bunu bozmadan bu tabii varlıklarımızı iyi bir şekilde değerlendirebilirsek tabiat ve inanç turizmi ile tarımı entegre bir şekilde de ele alabiliriz. Bunun üzerine birtakım hafif sanayiler ile belki bunlarla daha uyumlu birtakım sanayilerle Tunceli bugün olduğundan çok farklı bir yere gidebilir."

Tersine göç mesajı

Tunceli'nin tabiat varlıklarına özel sektör gözüyle bakılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Konaklama altyapımız gelişmeler karşısında yetersiz kalmış durumda. Konaklama altyapısını turizmi geliştireceksek, mutlaka desteklememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Çeşitli özellikte konaklama tesisleri, farklı gruplara dönük konaklama tesislerinin geliştirilmesinde büyük fayda var. Tabii hiçbir şey insan olmadan olmuyor. Bütün bunları yapmamızın amacı istihdam. Özellikle bölgemizde bu turizme dönük mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesi gerekiyor. Belki bir uygulama okulu, uygulama oteliyle bu konunun mutlaka ele alınması gerekiyor. Daha fazla nitelikli eleman yetiştirmemiz gerekiyor ki fiziki altyapıyla ve yetişmiş nitelikli insanlarla hizmet sektörünü çok daha hızlı bir şekilde geliştirme imkanımız olsun. Bugün burada iş dünyamızın temsilcilerinin bu anlamda bizlere önemli fikirler, önemli bakış açıları kazandıracağına inanıyorum. Merkezi idare, yerel yönetimler, üniversite, iş dünyası hep birlikte aynı hedeflere odaklanabilirsek, başarmamamız için hiçbir sebep yok. Bunları yaptığımız zaman da Tunceli'nin nüfusu artacaktır. Tersine göçü bizim sağlamamız lazım, insanlar gelip tekrar buralara yerleşebilmeli."