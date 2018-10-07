Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yatırımlar ve projeler devam ediyor

07 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin açıklanmasının ardından kendilerine, "İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız." talimatı verdiğini belirtti.

Oktay, Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde, Erdoğan'ın konuşması öncesinde halka hitap etti.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Kızılcahamamlıların kendilerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Oktay, vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 16 yıldır millete hizmet ettiğini vurgulayan Oktay, kendilerinin de Erdoğan'a yetişmeye, yükünü almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı şöyle anlattı:

"Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinemiz açıklanır açıklanmaz cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi, 'İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız.' dedi. '100 Günlük Eylem Planları, geçiş süreci, hiçbir şey, hiçbir şekilde beklemeyecek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir hizmetiyle ilgili aksaklığa uğramayacak. İçeriden veya dışarıdan, kimden gelirse gelsin hiçbir şey Türkiye'yi engellemeyecek, engelleyemeyecek, hakeme rağmen biz her türlü oyunu alacağız.' O talimatı yerine getirmeye çalıştık. Liderimizin, hızına yetişmeye çalışıyoruz."

Oktay, 100 Günlük Eylem Planı'nın hazırlandığını hatırlatarak, yatırımların ve bazı projelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Tamamlanan yatırımların Kızılcahamam'a hayırlı olması temennisinde bulunan Oktay, Kızılcahamam'a elleri boş gelmediklerini belirtti. Oktay, 2019'da verilecek izinle de daha güçlü bir Kızılcahamam için yürüneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA